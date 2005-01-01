Александр Устюгов и Янина Соколовская: почему распалась яркая актёрская пара

Звезда сериала "Ментовские войны" и его экранная возлюбленная. Десять лет брака, измена, скандальный разрыв и новые отношения. История любви и развода Александра Устюгова и Янины Соколовской — в материале "ТВ Центра".

---

Они познакомились в студенческие годы в Щукинском училище. Роман вспыхнул позже – уже в театре, когда начали вместе работать. После выпуска жили скромно: съёмные квартиры, нерегулярные гонорары. В 2005 году Устюгов получил первую большую роль – капитана Шилова в "Ментовских войнах". Янина спустя два сезона тоже появилась в сериале, и зрители увидели их как настоящую пару – и на экране, и за кадром.

Поженились они в 2005-м. Спустя два года у пары родилась дочь Евгения. После появления ребёнка Янина стала меньше сниматься, больше занималась бытом. Устюгов, наоборот, работал без остановки: театр, кино, гастроли. В момент популярности сериала "Ментовские войны" актёр почти не появлялся дома. Янина не выдерживала постоянного отсутствия мужа и ревновала к коллегам по съёмочной площадке. Ссоры усилились, когда Устюгов начал музыкальный проект "Экибастуз". Репетиции, концерты, ночные поездки – всё это раздражало жену.

Слухи о разладе появились примерно в 2014-м. Александр стал общаться с певицей Анной Озар, девушка участвовала в его музыкальных клипах. Говорят, роман с ней артист закрутил ещё до развода. После их совместных выступлений поклонники заметили, что Устюгов снял обручальное кольцо.

В 2015 году всё окончательно рухнуло. После расставания Устюгов быстро женился на Анне Озар. Пара переехала в Санкт-Петербург. Но счастье не сложилось: развод грянул уже через три месяца.

Брак Устюгова и Соколовской продлился 10 лет. У бывших супругов осталась дочь Евгения. Имущество поделили без споров.

После развода Янина вернулась в театр и на съёмки. Через некоторое время начала встречаться с коллегой Максимом Кериным. Сейчас они живут вместе, Соколовская часто публикует фото с новым мужем и дочерью. Александр Устюгов после короткого брака с Анной Озар продолжил активно сниматься и выступать с группой "Экибастуз". Позже начал отношения с актрисой Аглаей Шиловской. Летом 2025-го они тайно поженились. Сегодня Устюгов живёт в Санкт-Петербурге, снимается, пишет музыку и продолжает быть в центре внимания – теперь уже с новой женой.