ФСБ задержала в Карелии проукраинского диверсанта

Сотрудники ФСБ задержали в Карелии россиянина, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о расположении воинских подразделений.

Установлено, что мужчина 1980 года рождения через Telegram связался с украинским куратором и принялся по заданию Киева собирать военную информацию.

Также известно, что злоумышленник провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по статье о содействии диверсионной деятельности. Задержанный дал признательные показания.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Приамурье украинского агента за передачу данных о движении военной техники по Транссибирской магистрали.