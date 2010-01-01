В Приморье суд освободил французского велосипедиста от наказания

Приморский суд постановил отпустить французского велогонщика Сафиана Сехили из-под стражи.

Сехили признали виновным в незаконном пересечении границы России и приговорили его к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Но с учетом пребывания под стражей с 4 сентября по 20 октября он полностью освобожден от уплаты штрафа, передает "Интерфакс".

В зале суда Сехили освободили из-под стражи и вернули вещественные доказательства - заграничный паспорт, велосипед и гаджеты.

Француз полностью признал свою вину. Сехили намеревался установить мировой рекорд на маршруте от Лиссабона до Владивостока. Но его планы были прерваны на границе России.

Сехили с 2010 года проехал более 200 тысяч километров, посетив более 50 стран на пяти континентах.