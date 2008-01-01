Дочь Заворотнюк и Чернышева отметила день рождения: кадры с праздника появились в Сети

В 2008 году актриса Анастасия Заворотнюк вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал фигурист Петр Чернышев. Лишь через десять лет у пары появился общий ребенок - дочь Мила. Актриса тщательно скрывала беременность и старалась не выходить в свет, а если ей все же приходилось появляться на публике, она тщательно подбирала наряды, которые максимально маскировали ее интересное положение.

21 октября 2018 года звезда комедийного сериала "Папины дочки" родила долгожданную наследницу. По такому поводу семейство даже приняло участие в красивой фотосессии. Анастасия и Петр рассказали, как счастливы и какой непростой путь прошли прежде, чем стали родителями.

Однако вскоре на семью обрушилось страшное несчастье. Анастасия Заворотнюк узнала, что смертельно больна. У нее обнаружилась злокачественная опухоль в мозгу. На протяжении нескольких лет актриса боролась с недугом, однако в 2024 году болезнь победила.

Воспитанием Милы занимались отец, бабушка и другие родственники. Девочку поначалу лишний раз предпочитали не показывать, однако со временем малышка все чаще стала фигурировать в светской хронике. Петр Чернышев не раз брал дочку с собой на выступления. А с недавних пор и старшая сестра Анна начала выкладывать фото и видео с малышкой.

Так, в своем официальном телеграм-канале Заворотнюк опубликовала ролик с дня рождения младшей сестры. Миле на днях исполнилось семь лет. "Она становится старше, а я продолжаю восхищаться ее ярким внутренним светом и невероятной энергией! Пусть жизнь дарит тебе только счастье, а мечты сбываются, ты заслуживаешь всего самого доброго и прекрасного, мы всегда рядом", - написала Анна.