Катя Лель получила грозное предупреждение после новой встречи с НЛО: "Лучше их не дразнить — заберут!"

Российская певица Катя Лель столкнулась с НЛО в центре Москвы. Это произошло еще в начале лета, но свидетельство своей встречи с инопланетянами Заслуженная артистка России обнаружила только сейчас, пересматривая фотографии.

Певица выложила в своих соцсетях снимок с дочерью, держащей букет цветов. Кадр был сделан рядом с ГУМом. Позади дочки Кати Лель в небе видны зеленоватые отсветы, которые исполнительница приняла за НЛО.

"Они всегда рядом, наблюдают и оберегают. На следующем фото за секунду до этого. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему", - подписала снимок Лель, предложив всем, кто сомневается в подлинности снимка, самостоятельно провести экспертизу.

Катя Лель известна своими неоднозначными высказываниями о НЛО. Несколько лет назад она утверждала, что инопланетяне похитили у нее зубы, поэтому подписчики со скепсисом отнеслись к новым заявлениям. Они справедливо заметили, что зеленые огоньки — это, скорее всего, блики от фар машин через отражение камеры телефона.

Впрочем, нашлись и те, кто поверил в версию о НЛО. Их удивило, что никто кроме Кати Лель больше не увидел летающую тарелку. Некоторые поклонники творчества певицы посчитали произошедшее магией, но предостерегли ее.

"НЛО лучше с дочкой на фотках не дразнить, вдруг они решат забрать вас с собой", - предупредили певицу.