"Он попросил меня": Волочкова рассказала, как от нее сбежал Басков

Анастасия Волочкова более 25 лет дружит с Николаем Басковым. Не секрет, что "золотой голос России" является крестным отцом единственной дочери балерины Ариадны. И именно с "натуральным блондином" артистка когда-то отправилась на Мальдивы, откуда положила начало откровенным фотосессиям.

По словам балерины, тот отдых стал для нее незабываемым. Как рассказала Анастасия Волочкова, в какой-то момент Николай Басков сбежал от нее, а затем вернулся с сюрпризом.

"Я помню, что тогда улетала раньше, а Коля меня провожал до аэропорта, куда нужно было добраться на яхте. Он попросил меня подождать его на пирсе и куда-то убежал. И через некоторое время вернулся с прекрасными туфельками в руках", - рассказала Волочкова Teleprogramma.org.

Вот уже 13 лет Анастасия ездит на Мальдивы, причем старается отдыхать на райских островах минимум дважды в году: в январе и в мае. Балерина отметила, что бывала на разных курортах, но именно Мальдивы считает местом силы.

"Мне нравится там все: природа, вода, сервис", - заявила балерина.