В Подмосковье задержали водителя, залезшего к школьнице под куртку

В Красногорске задержали водителя, который приставал к ребенку в рейсовом автобусе.

Инцидент произошел по пути в поселок городского типа Сабурово. На опубликованных в Сетях кадрах видно, как мужчина пытается залезть под куртку девочки. Та его резко одернула и выбежала из автобуса.

Видео домогательств сняли пассажиры. После публикации роликом заинтересовалась полиция, после чего водителя оперативно задержали в аэропорту. Им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии 1987 года рождения, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На допросе он заявил, что коснулся ребенка случайно. По его словам, он говорил по телефону, а второй рукой хотел опереться.

Заведено уголовное дело за совершение развратных действий против несовершеннолетнего.