Дочь-подросток тяжелее всех переживает смерть Евгении Добровольской

Евгения Добровольская скончалась 10 января. Известной актрисе было 60 лет. Она больше года боролась с раком.

О своем печальном диагнозе Евгения Добровольская предпочитала никому не рассказывать. О ее страшном недуге знали только самые близкие. После прощания и отпевания прославленную актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

В последний путь Евгению Добровольскую провожали не только поклонники, друзья и коллеги, но и четверо детей: сыновья Степан, Николай и Ян и дочь Анастасия. Журналисты узнали о каждом из них.

Так, старший ребенок - Степан - родился у Евгении Добровольской в первом браке с актером Вячеславом Барановым. Он окончил финансовый факультет Плехановского университета и получил международный диплом в Сорбонне. Последние 12 лет Степан живет в Лондоне, где создал семью. Однако ради того, чтобы проститься с матерью, он приехал в Россию. Говорят, несмотря на расстояние, Степан поддерживает связь с родными.

34-летний Николай, от брака Добровольской и Михаила Ефремова, пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Однако пока карьера его не складывается. По слухам, у артиста проблемы с алкоголем. Сама Евгения жаловалась, что Николай ленивый.

А вот 23-летний Ян, сын Евгении Добровольской от короткой связи с Ярославом Бойко, только учится на актера.

Как утверждают в близком окружении, тяжелее всех переживает смерть матери дочь Анастасия, передает aif.ru. Сейчас ей 16 лет, она родилась в третьем браке Евгении Добровольской с оператором Дмитрием Мананниковым. В 2022 году пара тихо оформила развод, но осталась в хороших отношениях. Бывший муж даже пришел проститься с Добровольской.