ЕС официально ввел 19-й пакет санкций против России

Европейский союз (ЕС) 24 октября официально ввел 19-й пакет санкций против России.

В черный список попали 21 физическое лицо и 42 юридических лиц, передает ТАСС. Из компаний: 12 - из КНР, две - из Таиланда и три - из Индии.

Введены ограничения в отношении Опытно-конструкторского бюро моторостроения, "Соллерс", "Соллерс Карго" и "Соллерс Алабуга".

Запрет на импорт СПГ

Очередной пакет санкций впервые вводит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года.

Против дипломатов

Российских дипломатов, аккредитованных в конкретном государстве Евросоюза, обязали уведомлять власти ЕС о намерении посетить другие страны сообщества;

Против банков

Санкции распространяются на белорусских "дочек" Сбербанка и Альфа-банка. Они также затронули дочерние структуры ВТБ в Казахстане, Белоруссии и филиала банка в Шанхае.

Против туристов

Европейским туристическим компаниям теперь нельзя организовывать поездки в Россию. Решение принято, чтобы сократить российские доходы и предотвратить необязательные поездок в страну из-за возможных произвольных задержаний.

Эта мера существенно ограничит возможности европейцев посещать Россию. Деятельность российских туроператоров она не затрагивает.