Киркоров и Рудковская сцепились у всех на глазах: видевшая это Ани Лорак только хихикала

На дорожке Российской национальной премии "Виктория" сцепились в словесной перепалке продюсер Яна Рудковская и поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров.

Мастодонты отечественного шоу-бизнеса не могли решить, у кого концерты прошли успешнее: Сергея Лазарева или Димы Билана. Филипп Киркоров утверждал, что на концертах Лазарева собрались 33 тысячи человек. Яна Рудковская же заявляла, что быть такого не может, и к нему, в отличие от Билана, зрителей пришло мало, передает "Алена, блин".

Присутствовавшая при споре Ани Лорак, которая в этот раз сопровождала Филиппа Киркорова, лишь нервно хихикала и пыталась изо всех сил положить конец словесной перепалке, однако у нее ничего не получилось. Артистка как могла сглаживала неловкость, переводила все в шутку, чтобы снизить накал страстей перед журналистами, которые с жадным вниманием следили за развитием событий.

Отметим, что в шоу-бизнесе уже много лет негласно идет соперничество между Димой Биланом и Сергеем Лазаревым. Причем сами артисты считают, что их нельзя сравнивать, потому что у каждого свой путь и своя аудитория.