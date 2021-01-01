"Я дипломат, а не сутенер": отверженного сына Елизаветы II жестко поставили на место

В свет вышла книга "Взлет и падение дома Йорк", в которой подробно описаны похождения отверженного сына ныне покойной британской королевы Елизаветы II принца Эндрю.

"Принц Гарри с его мемуарами теперь выглядит весьма сдержанным, даже чопорным чуваком", "Самая разрушительная биография королевской особы в истории", - приводит комментарии из Сети Daily Mail.

Так, в повествовании рассказывается, что буквально вся команда работала над тем, чтобы у принца Эндрю всегда были под рукой блондинки, желательно, балерины.

"На балет Его Высочество ходило только ради артисток", - сообщили в близком окружении опального принца.

Так, однажды помощник по просьбе Эндрю уговаривал блондинку из Royal Ballet сходить с ним на свидание. Других девушек звали к принцу в закрытый клуб Chinawhite или прямо к нему в гостиничный номер.

Самое интересное, что командировки не являлись преградой для романтических приключений сына Елизаветы II. В "райдере" принца всегда были симпатичные девушки, куда бы он ни направлялся.

"Его высочество предпочитает блондинок", - уточняли в офисе венценосной особы. "Я дипломат, а не сутенер" , - как-то поставили на место принца Эндрю в ответ.

Напомним, что недавно младший брат короля - принц Эндрю - отказался от титула герцога Йоркского и всех присвоенных наград. На такой шаг его вынудил сам Карл III из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сутенерстве. Ради репутации британской короны Эндрю лишили и простых семейных радостей - на празднование Рождества в королевское поместье Сандрингем его не позвали.

Джеффри Эпштейн - признанный судом педофил. На днях на полках магазинов появились посмертные мемуары Вирджинии Джуффре, которая обвиняла Эпштейна и принца Эндрю в сексуальном насилии, когда она была еще подростком. В 2021 году принц пошел на внесудебное мировое соглашение и заплатил ей около 16 миллионов долларов. А в апреле этого года после странной аварии Вирджиния покончила с собой.