Житель Луганска лишился ноги, пнув заминированную музыкальную колонку

Житель Луганска пнул музыкальную колонку и остался без ноги.

Инцидент произошел на улице Черноморской. Неизвестный оставил включенной музыкальную колонку, из которой играла песня украинской рок-группы "Океан Эльзы". Один из прохожих решил пнуть динамик. Как оказалось, гаджет был заминирован и он взорвался. Мужчине оторвало ногу.

Прохожие оказали ему первую помощь, затем пострадавшего забрала скорая, пишет telegram-канал Mash. Мужчина в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила ТАСС глава Минздрава ЛНР.

Также от взрыва пострадала проходящая мимо женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести. На месте колонки образовалась небольшая воронка.

Официально о причинах ЧП пока не сообщается. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.