Китай резко отреагировал на затронувшие его санкции против России

Пекин категорически протестует против включения китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом заявил в четверг, 23 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

Как напомнил чиновник, "мы неоднократно подчеркивали, что Китай не является зачинщиком украинского кризиса и тем более не является его участником".

Го Цзякунь также подчеркнул, что Китай всегда был привержен содействию переговорам по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, сообщает РБК.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва и Пекин считают односторонние рестрикции незаконными, а потому "единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств объединения и всей планеты".

При этом Россия и Китай уже провернули "соевый трюк", который застал врасплох Соединенные Штаты с их санкционными угрозами. Китайские СМИ отмечали, что китайские компании резко сократили объемы заказов сои в США — американские аграрии в панике. Зато может торжествовать Россия, нарастившая производство сои на Дальнем Востоке и практически удвоившая ее экспорт.