Минпросвещения прокомментировало идею ЕГЭ по духовно-нравственной культуре

В российских школах могут ввести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по предмету "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР). Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Уроки по основам духовно-нравственной культуры появятся в школьном расписании с 2026-2027 учебного года. Их целью является формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Как отметил Кравцов, "планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР войдут в единый государственный экзамен", сообщает ТАСС.

Ранее российское Министерство науки и высшего образования предложило с 1 марта 2026 года ввести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления. Уточнялось, что речь идет о специальностях "Социология", "Юриспруденция", "Публичная политика и социальные науки", "Таможенное дело", "Реклама и связи с общественностью" и ряде других.

При этом глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в России целесообразно сократить продолжительность обучения в школе на год. Он связал это предложение с решением демографической проблемы.