Новые шаги американских властей окончательно развеяли иллюзии и дали понять, что "США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией". Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил решение президента США Дональда Трампа ввести антироссийские санкции и отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, Трамп "пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена". Под этим подразумеваются постоянные напоминания нынешнего хозяина Белого дома о том, что конфликт на Украине вспыхнул при его предшественнике.

Медведев указал на то, что "принятые (Трампом) решения – это акт войны против России", а американский лидер "полностью солидаризировался с безумной Европой".

Однако есть в этом, по мнению российского политика, очевидный плюс: своими действиями Трамп открыл России возможность "долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры".

Медведев уже не раз делал едкие замечания в адрес американского политика. Так, зампред Совбеза отмечал, что "Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю", о чем свидетельствует его риторика по вопросу передаче Киеву ракет Tomahawk.

Также Дмитрий Медведев в ответ на предложение Трампа и Москве, и Киеву признать себя победителями в конфликте напомнил, что России нужна победа только с известными всем условиями. Российский политик подчеркивал, что "тезис Трампа здесь не работает".