Мэр Рязани отстранен от должности из-за антикоррупционной проверки

Глава администрации Рязани Виталий Артемов отстранен от должности в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах и расходах.

Как уточняется в группе Рязанской городской думы в социальной сети "ВКонтакте", антикоррупционный комитет Рязанской области проводит в отношении Артемова проверку полноты и достоверности сведений о расходах, доходах, "об имуществе и обязательствах имущественного характера".

В связи с этим председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова распорядилась отстранить мэра Рязани от исполнения должностных обязанностей с 23 октября до окончания проверки.

В августе мэра Владимира задержали на рабочем месте по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее в Следственном комитете уточнили, что чиновник обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей сферы ритуальных услуг. Свою вину Наумов признал.

Тем временем суд в Москве признал трех генералов Министерства внутренних дел из Санкт-Петербурга виновными в коррупции в особо крупном размере. Они получили сроки от 10,5 года до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденным также предстоит выплатить штрафы в размере 35 миллионов рублей, 25 миллионов рублей и 10 миллионов рублей соответственно.