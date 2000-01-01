В усадьбе Воронцово завершилась реставрация здания оранжереи

Восточный флигель усадьбы Воронцово для реставраторов оказался шкатулкой с секретом. Более чем за два века здание претерпело множество изменений - весь декор был утрачен, сохранились лишь голые стены. Долгое время здесь вели тщательные исследования: стены простукивали молоточками, под слоями краски и штукатурки открывали исторические интерьеры.

В эти залы вернулись высокие арочные двери - под стать окнам. Интерьеры воссоздавали, следуя архитектурным канонам дворянских усадеб конца 18 века. Стены оштукатурили и украсили лепным декором, возвели балюстраду и колонны, изготовили люстру в стиле эпохи, восстановили купол.

"По аналогам с отступом сделали развернутый карниз, чтобы небо этого купола поднималось. Когда тень идет над карнизом, то это очень интересный прием, который обычно встречается во всех усадебных домах", - рассказывает Елена Киселев, архитектор-реставратор первой категории.

Однако эти галереи жилыми не были, а служили оранжереей. Здесь распускались диковинные цветы, росли экзотические растения и фрукты. Здание специально для этих целей выстроил владелец усадьбы князь Репнин - до войны 1812 года крыша была полностью стеклянной. В те времена садоводство - модное увлечение среди дворян.

"Менялись семенами даже в письмах друг с другом. И оранжерея была, фактически, сердцем усадьбы, это было еще и место показать достаток хозяина, потому что некоторые растения везли из-за границы специально для усадьбы", - отметила искусствовед Вероника Телецкая.

Помещики даже соревновались между собой - у кого ростки выше и плоды крупнее. Но главное назначение оранжереи было вполне прозаическим. Экзотические фрукты, которые здесь выращивали, подавали к столу.

Репнины жили в усадьбе до середины 19 века. Затем владельцы Воронцова менялись. И находили зданию новое применение. В 19 веке Воронцово - 7 верст от Москвы. Здесь появляются дачи. В парке выстраивают летние деревянные домики, однако арендовать можно было и здание самой оранжереи - отдельное помещение либо же целиком. Главное - со своей мебелью.

После революции в Воронцове организовали совхоз, какое-то время здесь была тюрьма, потом квартиры. Здание оранжереи долгое время было в плачевном состоянии - впервые его реставрировали в начале 2000-х, но комплексно - только сейчас. Оштукатурили фасады, заменили кровлю, воссоздали купол со шпилем - вернули флигелю исторический облик. Открыть его планируют уже в следующем году.