Жители дома без канализации в Сергиевом Посаде борются с потоками нечистот в своих квартирах

И так каждый месяц - затапливает не только подвал, но и квартиры. И если бы только водой, нервно шутят местные жители. Бурные реки образуют нечистоты, ведь деваться им просто некуда. 17-этажный дом в свое время был сдан в эксплуатацию застройщиком без подключения к централизованной канализации.

Особенно тяжело приходится жителям первых этажей. Елена в момент очередного потопа была в отъезде, дома был только сын-инвалид: "Он говорит - мама, вот в 11 стало затопление из унитаза выходить. Я говорю - аварийка. Он говорит - я вызвал. И только вот по скайпу я наблюдала. Ванна наполовину, машинка-автомат наполовину, пришлось весь ламинат вскрыть. Просто выбросить и постелить заново".

В доме около 400 квартир, по понятным причинам выгребные ямы не справляются с такой нагрузкой. Хоть и опустошают их несколько раз в месяц. Особенно стараются перед визитом очередной комиссии.

К приезду нашей съемочной группы канала "ТВ Центр" устранить все последствия фекальных подтоплений не успели. Вот наглядный пример одной из ям, которую из-за уровня воды даже не видно. Еще одной проблемой местных жителей являются насекомые, которые живут здесь круглый год.

Со слов местных жителей, ответственный, который принимал дом у строителей, выявил нарушения. Но его отправили в бессрочный отпуск. Спустя время о причине происходящего жителей предупредила сотрудница их уже бывшей управляющей компани: нет канализации, только выгребная яма.

В администрации Сергиево-Посадского округа о проблеме знают и обещают найти решение в этой непростой ситуации. Но прежде чем строить, говорят эксперты, нужно произвести полную проверку состояния дома.

"Если из года в год происходят потопы в подвале, возможно изменение конструкций дома, могут появиться трещины в несущих конструкциях, и тогда дом могут признать аварийным. И фактически он тогда будет подлежать сносу", - объяснил Алексей Ваняев, доцент архитектурного факультета Государственного университета по землеустройству, член союза архитекторов России.

Пока проблема полностью не решится, в подвалах установили новые насосы, в администрации ситуацию взяли на контроль. Местные жители надеются, что вместе с новой канализацией получится привлечь к ответственности и виновных.