На центральной площади "Лужников" близятся к завершению работы по реконструкции

Эти новые, светлые павильоны с огромными витражными окнами - будущие кафе, рестораны и инфраструктура для катка. Всего построено 13 новых сооружений - сейчас строители заняты внутренней отделкой и прокладкой коммуникаций. И здесь каждая деталь не случайна. Все продумано специально для тех, кто будет здесь работать и отдыхать.

"Это не некие абстрактные планировки с дальнейшей доработкой- это точно выверенная структура. Каждый вывод, каждая розетка, каждый элемент системы вентиляции продуман с самого начала до мелочей. Например, такое не самое частое решение, как лифт для продуктов в ресторане. Он позволяет оптимизировать площадь павильона и быстрее доставлять заказы покупателям", - рассказал Станислав Макаренко, главный архитектор проектной организации.

Павильоны - двухэтажные, с огромными закругленными окнами. А вокруг - колоннады. На первом этаже будет уютная галерея для прогулок, на втором - открытая терраса.

Старые дорожки сменяются новыми, появляется современное освещение. Задача - сделать территорию "Лужников" еще удобнее. Работы ведут поэтапно, чтобы гости почти не заметили неудобств. Изюминкой проекта стал большой фонтан, это на его месте зимой будут заливать каток, а совсем рядом в павильонах можно будет взять напрокат коньки и переодеться.

Буквально пара шагов из уютной раздевалки - и вы на сверкающем льду. Вдоль периметра будут работать кафе и пункты проката, а особую сказочную атмосферу создаст архитектурно-художественная подсветка.