Верхнеяузские болота стали "аэродромом" для лебединых семей

В парке Лосиный остров в эти дни можно наблюдать, как перед дальним путешествием в теплые края тренируются дикие лебеди-шипуны.

Молодые птицы стараются не отставать от родителей, повторяя каждое движение окрепшими крыльями. Возраст выдает разве что оперение. У подростков оно еще сероватое, что весьма заметно на фоне белоснежных взрослых. Зато слаженность и взаимопонимание - поразительные! Это важно, ведь им предстоит преодолеть тысячи километров.

Верхнеяузские болота стали своеобразным "аэродромом" для лебединых семей. Тренировки проходят здесь каждую осень. Подростки учатся у опытных сородичей премудростям полета.