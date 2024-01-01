Оппоненты властей Беларуси готовят на территории стран Евросоюза так называемую освободительную армию численностью до 15 тысяч человек. Об этом рассказал в четверг, 23 октября, первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности республики Сергей Теребов.

Теребов рассказал, что в Европе идет "подготовка противником силового компонента для захвата власти". Пресловутая "освободительная армия", по замыслу ее создателей, должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад общей численностью от 9 тысяч до 15 тысяч человек.

Основу этих бригад составляют незаконные вооруженные формирования из числа граждан Белоруссии, действующие на территории Польши, Украины и Литвы, цитирует представителя Комитета госбезопасности Беларуси ТАСС.

В 2024 году вышел фильм-расследование, посвященный подготовке вторжения в Беларусь. Участники "полка Калиновского" — добровольческого отряда в составе ВСУ — в условиях реальных боевых действий на Украине "репетируют" вторжение в соседнюю республику. Боевики готовятся "зайти в Беларусь, вторгнуться", не считаясь с потенциальными жертвами среди мирного населения.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, которого на Западе окрестили "последним диктатором Европы", не раз подчеркивал, что "мы не встанем на колени", невзирая на давление европейских политиков. Тем более, как отмечал политик, для этого есть надежное подспорье — поддержка со стороны России.