Контрразведка США сочла красивых россиянок секретным оружием Кремля

Привлекательные девушки и женщины из России и Китая могут представлять угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое предупреждение озвучила американская контрразведка.

Как пишет The Times, спецслужба видит риски в том, что симпатичные иностранки вступают в брак с "перспективными" американскими учеными и рожают им детей, чтобы таким образом открыть себе путь к завладению секретными разработками и технологиями.

При этом отмечается, что "Китай и Россия отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий" целенаправленно, хотя эти представительницы прекрасного пола не являются спецагентами с особой подготовкой.

Никаких доказательств своим тезисам контрразведка США не привела.

Ранее россиянка Мария Бутина, которую бездоказательно обвинили в США в незаконной деятельности в интересах России, рассказала о нечеловеческих условиях содержания в американских тюрьмах. Практически круглосуточно ее держали в одиночной камере без одеял и матрасов, где по стенам бегали тараканы.

Также сообщалось, что гражданка России задержана в Дании по подозрению в "содействии российской разведслужбе". Обвинение было связано с некими "денежными потоками из российских госфондов".