Плачет, как в первый раз: София Ротару спустя 23 года разлуки не может забыть любимого мужа

София Ротару уже несколько лет ведет весьма закрытый образ жизни. Однако в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появляется регулярно. Певица оценивает самые разные публикации и периодически сама выкладывает фотографии.

Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" София Ротару опубликовала снимок, на котором запечатлен ее муж Анатолий Евдокименко. Ротару не стала подписывать фото, лишь сопроводила его картинками разбитого сердца и свечой.

Дело в том, что сегодня, 23 октября, день памяти артиста. Анатолий Евдокименко умер 23 года спустя, однако София Ротару не может забыть любимого мужа и плачет по нему так же, как и в день потери.

Напомним, Евдокименко и Ротару оформили отношения в 1968 году. Спустя пару лет у пары родился сын Руслан. Однако в 2002 году семью сразило страшное несчастье - от инсульта умер Анатолий Евдокименко.

С тех пор София Ротару больше замуж не выходила. Несмотря на то, что в кулуарах шептались о разных интрижках артистки, которые якобы имели место быть после того, как она стала вдовой, сама певица утверждала, что в ее жизни навсегда только один мужчина - муж Анатолий Евдокименко.