Россия передала Украине тела еще тысячи украинских военных. Об этом рассказал представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

По словам парламентария, которые приводит РБК, "состоялся обмен 31 на 1000", при этом России "вернули 31 тело погибших".

Украинские средства массовой информации подтверждают получение от России тела тысячи бойцов ВСУ и сообщают, что в ближайшее время начнутся экспертизы для идентификации останков.

Аналогичные обмены были совершены в сентябре и в августе в форматах "24 на 1000" и "19 на 1000". В Кремле отмечали, что в обмене пленными между Москвой и Киевом наметилась пауза, однако процесс будет продолжен в будущем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что киевский режим не торопится забирать собственных военных — как живых, так и убитых. Чиновница напомнила, что "еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась".