Мороз и мокрый снег ждут россиян в длинные ноябрьские выходные

Жителей Москвы и Московской области ожидает не очень приятный подарок на длинные выходные 2-4 ноября, приуроченные к празднованию Дня народного единства. Об этом рассказала в четверг, 23 октября, ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как отметила эксперт в интервью RT, в эти дни прогнозируется прохладная ветреная погода с осадками в виде мокрого снега. Это вполне нормально, поскольку "мы вступили в пору предзимья" и среднесуточная температура воздуха опустилась ниже пяти градусов тепла.

Позднякова уточнила, что в предстоящие праздничные дни температура воздуха будет понижаться по ночам до четырех градусов ниже нуля, а днем составит всего лишь один-два градуса тепла. Это чуть ниже климатической нормы начала ноября, отметила специалист.

Ранее Татьяна Позднякова отмечала, что в начале третьей декады октября наступит время переобувать автомобили на зиму, поскольку "это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если летняя резина, уменьшается".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Россию ожидает морозный январь — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Разница с показателями середины и конца предыдущего столетия может достигать шести-семи градусов.