Принц Уильям согласился исполнить желание онкобольной Кейт Миддлтон

Появилась сенсационная информация, что принц Уильям принял решение встретиться с младшим братом, принцем Гарри, после нескольких лет размолвки. Как утверждают в близком окружении, об этом будущего короля просили сразу отец Карл III и супруга Кейт Миддлтон, которая только недавно перенесла изнурительную борьбу с онкологическим заболеванием и ушла в ремиссию.

Сообщается, что условия встречи беспрецедентны. Так, Уильям требует полную конфиденциальность, отсутствие супруги брата Меган Маркл и любых средств записи, а также гарантию того, что детали разговора не попадут в СМИ, передает Radar Online.

"Уильям готов встретиться с Гарри, но только если все будет происходить строго по его правилам. Это значит, что не будет ни Меган, ни помощников, и ничто не помешает превратить эту встречу в документальный фильм или книгу. Он очень боится, что его будут тайно снимать или что его слова исказят — доверие между ними полностью утрачено. Гарри, скорее всего, обыщут, прежде чем они поговорят", - рассказал человек, осведомленный о деталях будущей встречи.

Напомним, что после отъезда из Британии принц Гарри и Меган Маркл дали несколько интервью. Герцоги Сассекские выставили королевскую семью в дурном свете, намекнув, что Кейт Миддлтон и принц Филипп до рождения сына Меган и Гарри обсуждали цвет его кожи. Более того, Меган заявила, что Кэтрин с первого дня не приняла ее в семью и не давала спокойно жить.

В 2023 году Гарри также выпустил потрясающие мемуары "Запасной", в которых подробно описал свою жизнь, начиная с ранних лет и заканчивая переездом в Калифорнию. Принц уверял, что его родили в качестве донора органов для старшего брата, мол, если бы с Уильямом что-то произошло, Гарри бы пришлось делиться биоматериалом.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что после подобных откровений принц Уильям категорически отказался общаться с братом и его женой.