Захарова назвала задуманный Европой трибунал против России ничтожным

Замысел Европы по созданию трибунала, предназначающегося для расследования якобы преступлений России, ничтожен. Об этом заявила в четверг, 23 октября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как предупредила чиновница, присоединение к этой инициативе любого государства Москва расценит как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями. При этом работа и решения пресловутого трибунала не будут в глазах России иметь какой-либо силы.

Инициативу Евросоюза по организации такого трибунала Захарова назвала механизмом "заказного правосудия", создающим опасный прецедент — его в свое время могут использовать против самого же Запада, сообщает РИА Новости.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что Брюссель выделил 10 миллионов евро на специальный трибунал, задуманный для рассмотрения "военных преступлений России".

До того лишь две страны, входящие в Евросоюз, отказались поддержать инициативу об учреждении международного антироссийского трибунала, одна из них — Словакия. Депутат Европарламента от партии "Голос — социальная демократия" Бранислав Ондруш заявил, что "этот трибунал излишен, он лишь углубит раскол в отношениях с Россией и не приведет к миру".