Глава Минздрава посетовал на обилие пустых калорий в рационе россиян

Большинство людей перешло на потребление пустых калорий в больших объемах. На это указал в четверг, 23 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как пояснил глава Минздрава, речь идет о калориях, которые не нужны для жизнедеятельности, а в пищевые привычки многих россиян вошло "любить сладкое, любить жирное".

Также Мурашко рассказал, что потребление сахара в России в четыре раза превышает рекомендованную специалистами норму, а потребление соли — практически в два с половиной раза.

При этом овощей и фруктов россияне едят мало, потребление рыбы также отстает от рекомендованной нормы. Лучше дело обстоит с мясом — "оно сегодня практически чуть превышает нормативы", цитирует политика ТАСС.

Михаил Мурашко уже не впервые пытается обратить внимание россиян на опасность лишнего веса. Министр подчеркивал, что идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или игнорирует связь между ожирением и здоровьем, вредна для самих граждан.

Проблема между тем очевидна: у каждого пятого россиянина прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявляют избыточную массу тела, у каждого десятого — ожирение. Мурашко отмечал, что каждый четвертый россиянин подвержен риску нерационального питания.