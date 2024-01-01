Путин: Поддержка семьи - однозначный приоритет государства

Поддержка семьи - однозначный приоритет государства и важнейшее направление национальных проектов. Владимир Путин заявил сегодня об этом, выступая на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики. Президент подчеркнул - речь идет о будущем страны. Участники встречи - представители федеральных и региональных властей, научного и предпринимательского сообщества, общественные деятели высказали свои предложения, как ответить на демографический вызов.

Общенациональная приоритетная задача. Демография - ключевой вопрос, который президент обсуждает регулярно. Подчеркивая - проблема существует. Низкий уровень рождаемости - эхо двух демографических ям. В истории страны были два тяжелых периода - после Великой Отечественной войны, после кризиса девяностых годов прошлого века, и распада СССР. Женщин в какой-то момент даже стало меньше мужчин. И, как утверждает статистика, и в 2024 году мальчиков родилось больше, чем девочек. А, кроме того, проведенные накануне совета исследования показали - 40 процентов россиян, которые откладывают рождение детей, объясняют это нежеланием растить ребенка в тех же условиях, в которых когда-то росли они.

"С другой стороны, это тревожные образы, которые транслируются в медиа и социальных сетях. Что показывают наши последние исследования? Что в 80% случаев в российских фильмах и сериалах семья показывается через призму конфликтных и напряженных отношений. В 29% случаев мы видим перегруженную обязанностями уставшую маму, а в 14% отстраненного отца", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства.

Вот такие установки нередко заставляют надолго отложить не только рождение детей, но и саму идею вступления в брак. Президент отметил, что низкий уровень рождаемости - проблема не только России, но и многих других экономически развитых стран. И важно, как каждое государство эту проблему решает.

Конечно, очень важна финансовая поддержка государства. И в этом смысле действует уже очень много проверенных временем инструментов. Это и материнский капитал, и выплаты пособий по беременности и родам.

Очень важно чтобы к поддержке семей с детьми присоединился и бизнес. С 2026 года компании смогут выплачивать своим сотрудникам за рождение ребенка до миллиона рублей, и эта выплата не будет облагаться налогами. Конечно, одна из главных проблем - жильё. Да, льготная семейная ипотека продолжает действовать. Благодаря ей миллионы семей уже обзавелись собственными квартирами. Однако есть и проблемы.

"Семейная ипотека сегодня превращается в "столичную ипотеку", потому что более половины вот этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области", - заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.

Необходимо в ближайшие годы - отметили на Совете - развивать и льготную семейную программу по аренде жилья. Но важны не только материальные и финансовые вопросы. В этой сфере не должно быть никакого давления, подчеркнул президент. Решение о рождении ребенка - личное дело каждой семьи.

Большая семья в России - так было из века в век. И сейчас это тоже должно стать обычным делом.