Путин сообщил, когда начнет действовать семейная налоговая выплата

Институт семьи – фундаментальная основа российского общества. Его поддержка — однозначный приоритет демографической политики, заявил президент России. Владимир Путин провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Российский лидер сообщил, что семейная налоговая выплата начнет действовать с 2026 года. Благодаря этой мере для семей, где растут двое и более детей, а доходы невысоки, подоходный налог снизится до 6%.

Путин также заявил, что снижение рождаемости в наше время - глобальный вызов в мире, и Россия – не исключение. Власти намерены применять комплексный подход к решению этой задачи. Президент подчеркнул, что многодетные семьи должны стать нормой для России, передает РИА Новости.