Перед исчезновением к Усольцевым приезжал человек на белой иномарке. Заговорили соседи пропавшей в тайге семьи

Пропавших в Партизанском районе Красноярского края туристов Сергея, Ирину и Арину Усольцевых не видели живыми уже больше 20 дней. Поиски не дали результатов, не найдена даже какая-либо зацепка.

Узнать что же случилось с семьей пытаются следователи, профессиональные спасатели, волонтеры и журналисты. Последним удалось поговорить с соседями Усольцевых. Все положительно характеризуют семью. Ничего странного в поведении Сергея и Ирины никогда не замечали, правда, из необычного один из соседей отметил, что незадолго до исчезновения семьи перед их воротами стояла белая иномарка.

Кто это был, точно не известно. "Кто-то приезжал, говорят племянник, но я не знаю. Иномарка была белая такая", — рассказал сосед.

Также мужчина отметил, что Сергей Усольцев был приветливым и трудолюбивым человеком с твердым характером и собственными убеждениями. Семья не выделялась на фоне остальных жителей поселка.

Сосед считает, что скорей всего Сергей, Ирина и Арина заблудились в тайге, а не попали в секту или сбежали. "Та версия, что его потеряли и ищут, я считаю, что, наверное, она ближе к истине. Почему? Потому что места там действительно суровые, — отметил мужчина в беседе с NEWS.Ru.

Напомним, семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой отправилась в туристический поход в урочище Буратинка 28 сентября. Через два дня они не вышли на связь, начались поиски.

Пресс-секретарь регионального главка Следственного комитета России Юлия Арбузова опровергла версию о побеге семьи из страны. Представитель Следкома подчеркнула в интервью aif.ru, что нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы выехали за пределы России.

Ранее Арбузова сообщала, что следствие исключает криминальный след в исчезновении семьи и по-прежнему склоняется к версии несчастного случая. В Следкоме не подтвердили публикации о том, что в квартире Усольцевых якобы обнаружили новые улики, из-за которых возобновились поиски.