Путин призвал не давить в вопросах деторождения: Частное и личное дело

Граждане должны самостоятельно принимать решение о рождении детей — в этой сфере не может и не должно быть никакого давления. Такое заявление сделал в четверг, 23 октября, президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, напомнив, что речь идет о будущем нашей страны. Он отметил, что до сих пор дает себя знать эхо двух демографических ям: потери времен Великой Отечественной войны и кризисного периода 90-х годов.

Отцовство и материнство — это счастье, которое не нужно откладывать на потом, однако решение о рождении ребенка является частным и личным делом каждого человека и каждой семьи, подчеркнул Владимир Путин.

Решать демографическую проблему он призвал не давлением, а переменой в отношении к многодетным семьям, поскольку "ценностные установки внутренние являются гораздо более крепкими и важными". При этом важную роль играет поддержка со стороны государства, задача которого — сделать все, чтобы рождение ребенка поднимало статус семьи, а не ухудшало условия ее жизни, заявил президент.

Кроме того, важно добиться условий, при которых молодежи не пришлось бы выбирать между родительскими обязанностями и учебой или карьерой, цитирует главу государства РИА Новости.