Поражение в войне на Украине неизбежно. Это уже очевидно для военных специалистов, и такое мнение в целом разделяет общественность, приводит мнение профессора Королевского колледжа Лондона Дэвида Бетца издание Exxpress.

По словам профессора, страны Европы готовятся к худшему сценарию. Вопрос для Запада в настоящее время заключается лишь в том, сколько времени осталось и каковы издержки поражения Украины. Авторы отмечают, что в Европе наблюдается мрачная картина, население сохраняет скептический настрой.

Аналогичного мнения придерживаются и военные. В частности, ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил: лидеры европейских стран не в состоянии признать тот факт, что украинские войска уже потерпели поражение на поле боя.