Зеки встретили Николя Саркози в тюрьме издевками

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий тюремный срок по уголовному делу о финансировании его предвыборной кампании ливийским режимом, оказался в весьма некомфортных условиях.

Как пишет Daily Mail, другие заключенные издеваются над Саркози, в том числе за его рост (168 сантиметров). В адрес экс-президента звучат оскорбительные выкрики и грязные шутки.

Издание также отмечает, что бывшему хозяину Елисейского дворца теперь приходится бороться с депривацией сна, поскольку его разместили в камере в шумном месте.

Адвокаты Саркози тем временем подали ходатайство о досрочном освобождении и заявили, что ожидают его рассмотрения примерно через месяц. Однако до тех пор экс-главе государства придется остаться в неволе. При этом глава МВД Франции пообещал, что Саркози в тюрьме будет оставаться под постоянной защитой, чтобы гарантировать, что ему не причинят вреда.

Перед тем, как отправиться за решетку, Саркози храбрился и обещал достойно нести ответственность: "Если они действительно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме. Но с высоко поднятой головой!"

Однако когда суд вынес вердикт о реальном сроке, политик проявил гораздо меньше выдержки, заявив, что "ожидал чего угодно, но не этого". Экс-президент также выражал убежденность в том, что при вынесении ему вердикта "были нарушены все границы закона".