Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

Дональд Трамп сделает объявление вечером в четверг, 23 октября. Президент США выступит с заявлением в 3 часа дня (это 22 часа по московскому времени), сказано в сообщении Белого дома.

Тема выступления американского лидера не раскрывается. При этом в расписании указано, что в 20:00 по московскому времени состоится брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что отменил анонсированную им же встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. 22 октября Минфин США заявил о значительном усилении санкций против России. Утверждается, что Вашингтон ужесточил меры против Москвы из-за ее подхода к переговорам по Украине.