Еще один человек бесследно исчез в районе пропажи семьи Усольцевых

В акватории реки Мана Партизанского района Красноярского края исчез мужчина. В этом же районе пропали 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное учреждение "Спасатель", сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного отделения выезжали на поиски 54-летнего мужчины, пропавшего на реке Мана Партизанского района.

Спасатели обыскали 15-километровую полосу в акватории реки, однако так и не нашли пропавшего.

Местонахождение и судьба семьи Усольцевых также неизвестна. Пресс-секретарь регионального главка Следственного комитета России Юлия Арбузова заявила, что нет оснований говорить о побеге семьи за рубеж — такую версию выдвигали в СМИ в связи с тем, что поисковики не обнаружили ни малейших следов людей. Если бы Усольцевы стали жертвами диких животных или несчастного случая, следы остались бы.