Медведев пригрозил ответить врагам России, если они "что-то там вякнут"

Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не станет молчать в ответ на высказывания враждебных политиков.

Как подчеркнул Медведев, "если кто-нибудь из тех, кто враждебно к нам настроен, делает неправильные вещи, или говорит, или тем более делает, надо, чтобы они об этом узнавали практически сразу после того, как они что-то там вякнут".

Политик напомнил, что современные средства коммуникации позволяют это делать, и пообещал этим и дальше пользоваться, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Медведев не стесняется в выражениях, говоря о представителях киевского режима и западных политиках, поддерживающих Киев. В Кремле даже напомнили зампреду Совета безопасности, что внешнюю политику России определяет не он, а глава государства — российский президент Владимир Путин.

Медведев резко высказался и в адрес президента США Дональда Трампа — российский политик осадил американского "дедулю", когда тот выдвинул России ультиматум по срокам украинского урегулирования. В ответ Трамп предложил "бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом", следить за словами и назвал Медведева "тупым человеком, который работает на Путина".