Зрители отрывали пуговицы на сувениры, а потом резко забыли: как невостребованность, алкоголь и рак погубили Петра Алейникова в 50 лет

В фильмографии актера чуть больше 40 работ, но юные советские зрители его запомнили как Иванушку из сказки "Конек-Горбунок", а те, кто постарше как тракториста Савку. Народ обожал Алейникова, но артист за свою карьеру не получил ни одной награды, даже место на столичном кладбище как выдающемуся деятелю культуры ему не полагалось.

Была у актера только огромная зрительская любовь, а в остальном – ни чинов, ни званий. Всего 50 лет отмерила судьба любимцу советских граждан. Как знать, может, и пожил бы он подольше, если бы не оглушительный успех "Трактористов" и "Большой жизни".

Судьба у Петра Алейникова была неоднозначная. Актер сам создал свое счастье, и сам же его погубил. В артисты он попал из колонии. Петр родился в деревне в Могилевской губернии в 1914 году. Родители были крестьянами и очень рано умерли, в десять лет мальчик начал бродяжничать. Его поймали и определили в школу-интернат для трудных детей, где местный киномеханик обучил парнишку своему нехитрому мастерству. Так Петя полюбил кино и захотел стать актером. Сбежал из интерната, мечтал попасть в Москву, знал, что там учат на актеров. Только его снова поймали, и на этот раз Алейников попал в детскую трудовую колонию. Там, по счастливому стечению обстоятельств, имелся драмкружок.

В итоге повзрослев, Петр поехал учиться на актера в Ленинград, причем в драмкружке ему выдали рекомендательное письмом, подтверждавшее несомненный талант. Алейников поступил в Институт сценических искусств, попал на курс к Сергею Герасимову, еще студентом получил первую роль в кино. Пережил первую большую, но безответную любовь – к актрисе Тамаре Макаровой, которая стала женой его мастера.

После выпуска из института Петра Алейникова знал весь Советский Союз: он играл в кино, ездил с актерскими бригадами давать концерты. Популярность Алейникова была такой, что восторженная публика тащила ему на сцену жареных поросят, отрывала на сувениры пуговицы. И, конечно же, многие хотели непременно выпить с любимым артистом. А он и не отказывал. В результате пристрастие к алкоголю стало для Петра Мартыновича серьезной проблемой и сыграло не последнюю роль в его раннем уходе.

"Папа очень любил общаться. Но ведь люди в чем-то и жестокие – начинают, даже зная его пагубную привычку: "Петр Мартынович, ну что, вы не выпьете с нами?" Не мог отказать", – с горечью рассказывала дочь Алейникова Арина в одном из интервью.

Актер был очень красив, но при этом никогда не изменял жене, оказался однолюбом. Главной женщиной в его жизни стала монтажер "Ленфильма" Валентина Лебедева. С киностудии молодую жену он забрал – уж очень ревновал. До Арины в семье родился сын Тарас, а потом Николай. Младший сын актера во время Великой Отечественной оказался с бабушкой в блокадном Ленинграде и не выжил. Потерю Алейников переживал очень тяжело.

После войны карьера актера пошла на спад. Он пытался выйти из набившего оскомину амплуа – Савка из "Трактористов", Ваня Курский из "Большой жизни" стали ему едва ли не ненавистны. Но другие роли Петру Мартыновичу не предлагали. Предпринятая попытка разорвать шаблон закончилась печально: Алейников воплотил на экране Пушкина в фильме "Глинка", но первый же кадр вызвал в зале дружный смех.

Оказавшийся в 1950-е за бортом отечественного кинематографа актер все чаще искал утешения в алкоголе. Из-за регулярного пьянства здоровье ухудшалось с каждым днем, многие тогда отвернулись от Петра Алейникова. Последней его ролью стал рабочий Марютин в фильме "Утоление жажды". К моменту съемок Петр Мартынович уже был смертельно болен.

"Он умер от рака легких. Сделали первую операцию – отняли легкое. Хирург сказал: "Ничего, три года наших". И папа после операции прожил ровно три года. Месяц не дожил до 51", – вспоминала Арина Алейникова.

Петр Алейников скончался 9 июня 1965 года в Москве. Когда народный артист СССР Борис Андреев узнал, что его другу не положено место на Новодевичьем кладбище, он был страшно возмущен и отдал свое.

Прощались с Петром Мартыновичем в Театре киноактера. На панихиде Борис Андреев упал на гроб Алейникова всем своим мощным телом и безутешно плакал. Артисты познакомились на съемках "Трактористов" и пронесли по жизни настоящую мужскую дружбу длиной почти в 30 лет.