Цель Европейского союза – вовсе не поддержка Украины. На повестке дня ее раздел, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Орбана, вложенные Европой в Украину миллиарды – не выброшенные деньги, а инвестиции. Война для европейских стран не кошмар, а возможность захватить и разделить страну. Это во время войны легче всего, заявил Орбан на YouTube-канале Telex.hu.

Венгерский премьер ранее заявил, что из-за лидеров стран-членов Евросоюза не удается установить мир на Украине. Именно они подталкивают главу киевского режима Владимира Зеленского к продолжению боевых действий.