Роспотребнадзор не выявил загрязнений после взрыва в Копейске

Эксперты проверили уровень концентрации загрязняющих веществ и гамма-фон в Копейске Челябинской области после взрыва на местном предприятии. Об этом рассказали в четверг, 23 октября, в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство уточнило, что проверку проводили по 20 наименованиям загрязняющих веществ — превышение гигиенических нормативов не выявлено. Кроме того, не превышен радиационный фон.

Губернатор региона Алексей Текслер подтвердил, что жертвами взрыва на заводе стали 12 человек. Местонахождение еще 10 сотрудников предприятия уточняется, сообщает РИА Новости.

Неделей ранее ЧП произошло на химическом заводе в Стерлитамаке — три человека погибли в результате взрыва на предприятии "Авангард", ранения получили девять сотрудников. Причиной взрыва назвали нарушение требований техники безопасности.