Путин пожаловался, что Голикова ему "всю плешь проела"

Заместитель главы правительства Татьяна Голикова "всю плешь проела", требуя совершенствования мер поддержки семей с детьми. Об этом рассказал в четверг, 23 октября, президент России Владимир Путин.

Российский лидер, выступая на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, шутливо высказался об активности вице-премьера, которая курирует в кабмине социальную политику.

По словам Путина, "Татьяна Алексеевна постоянно, постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи".

Однако, подчеркнул президент, "это правильно, без этого очень трудно решать демографические проблемы", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин, обсуждая с членами правительства итоги Года семьи в России, подчеркивал, что "мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно". Политик напомнил строчку из советской песни, согласно которой "на десять девчонок по статистике девять ребят", и поинтересовался нынешней статистикой.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заверял, что "будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия".