Шедший по следу Усольцевых гид обратил внимание на пугающую странность в поведении Сергея и Ирины: "Не могли не понимать"

В Партизанском районе Красноярского края 28 сентября семья из трех человек и их собака ушли в поход и не вернулись. Усольцевых искали профессиональные спасатели, волонтеры и следователи, прошел почти месяц, но так и не удалось выйти на след пропавших.

Шансов, что Сергею, Ирине и Арине Усольцевым удалось выжить, нет. В этом уверен инструктор-проводник пешеходного туризма города Красноярск Алексей Исиченко. Когда стало известно о том, что в тайге исчезли двое взрослых и пятилетний ребенок, Алексей бросился на помощь. Он сам прошел путь до Буратинки. Эта местность хорошо знакома инструктору, ранее он водил тут туристов.

"В целом маршрут до Буратинки не сложный и можно пройти его с ребенком", — подтвердил то, что уже говорилось ранее, Исиченко.

Но в поведении Усольцевых была одна странность, и она наводит на пугающие мысли. "Они вышли почти в обед, а это критично для конца сентября. Три часа в одну сторону, отдых и столько же обратно, а к 18:30 — 19:00 уже темнеет, в лесу и того раньше. Взрослые не могли не понимать, что ночь застанет их в лесу", — сообщил гид.

Вечером 28 сентября начался снег. За пару дней все замело. "К 8 октября, когда мы были на поисках, внизу сугробы выросли сантиметров на 15-20, а ближе к Буратинке в некоторых местах до 50 см. Зимой высота снега доходит до метра", — поделился Алексей в беседе с Woman.ru.