ВСУ устроили массированную атаку на Белгородскую область

Двенадцать мирных жителей пострадали в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, шесть человек ранены в селе Стрелецкое Белгородского района. Коммерческий объект был дважды атакован вражескими дронами. В Белгороде беспилотник атаковал остановочный комплекс. Пять женщин с осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу №2. Подросток с баротравмой доставлен в детскую областную клиническую больницу.

Повреждены легковой автомобиль, коммерческий объект и кровля многоквартирного дома. Также повреждения получило остекление социального объекта и административного здания. Осколками посекло несколько автомобилей.