Песков объяснил молчание Кремля об отмене встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил подождать комментариев главы государства Владимира Путина относительно отмены его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште.

Президент Соединенных Штатов ранее заявил, что пока не готов встречаться с Владимиром Путиным, однако не исключает такой возможности в будущем. Точные сроки при этом не прозвучали.

Официальный представитель Кремля в комментарии журналисту Live Александру Юнашеву призвал не спешить: "Подождите, подождите". На уточняющий вопрос "До вечера?" Песков ответил утвердительно.

Затем Дмитрий Песков выразил надежду на то, что "президент найдет возможность прокомментировать".

Ранее зампред российского Собеза Дмитрий Медведев заявил, что новые шаги американских властей окончательно развеяли иллюзии и дали понять, что "США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией".