Росфинмониторинг внес две организации в перечень террористических

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла изменения в перечень лиц и организаций, признанных террористическими и экстремистскими. Об этом стало известно в четверг, 23 октября.

Как уточняет ведомство, "Форум свободной России" и Полк имени Кастуся Калиновского с его подразделениями внесены в перечень экстремистских и террористических организаций.

Актуальный перечень террористов и экстремистов опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.

Практически одновременно с этим президент России Владимир Путин подписал указ о формировании комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Она создана путем преобразования межведомственной комиссии о противодействию финансированию терроризма.

Тем временем Верховный суд России принял к рассмотрению иск в отношении Anti-Corruption Foundation, Inc ("Фонд борьбы с коррупцией, Инк.", внесен в реестр иностранных агентов, признан нежелательной организацией и ликвидирован). Заявителем выступила Генеральная прокуратура.