Путин предложил объявить 2027-й годом географии

Президент России поручил правительству рассмотреть возможность объявления 2027 года Годом географии. Владимир Путин выступил на XVII съезде Русского географического общества.

По словам Путина, география важна для России, кроме всего прочего, и с политической точки зрения. Это касается, в том числе, закрепления новых географических карт страны, подчеркнул президент России.

Владимир Путин напомнил о вклад российских географов разных эпох в укрепление государства, а также подчеркнул высочайшую значимость географической науки. Глава государства обратился к кабмину с просьбой - проработать возможность объявления 2027 года Годом географии, передает ТАСС.