Сергей Соседов назвал самую безголосую певицу в России

Сергей Соседов сообщил, кто, по его мнению, худшая певица на российской эстраде. Музыкальный критик хлестко прошелся по исполнительнице с очень большим стажем и миллионами поклонников.

"Семенович — это точно не певица номер один в мире. Я думаю, что со мной согласятся многие: нет там вокальных данных, не было и уже никогда не будет", — заявил Соседов.

По словам критика, Анна — "самая бесталанная артистка", и она в принципе не должна появляться на сцене. Соседов уверен, что в "Блестящие" Семенович позвали из-за типажа, да и поклонники, мол, любят ее за внешность, а не за голос.

"Да, была она в этих “Блестящих”, но и участницы этого ансамбля никогда петь не умели. Просто в нулевые была мода на женские музыкальные коллективы, поэтому набирали в группы девиц с видными формами, чтобы привлечь мужскую аудиторию. Вот и все. И Семенович просто продукт той эпохи", — отрезал критик.

Сергей отметил, что Анна была сильна в фигурном катании, и ей стоило продолжать заниматься спортом. После столь едких замечаний Соседов признался, что не понимает, почему Семенович считает его злым и неприятным человеком. Он ведь "просто констатирует факты", а певица и так знает о своих вокальных данных.

"Я, между прочим, ее никогда не оскорблял. Я всего лишь констатирую факты. Нет у нее голоса, нет… Ей остается с этим только смириться", — заявил критик в беседе с ОСН.

Напомним, Анна Семенович вступилась за певицу Славу, когда Соседов, призвал гнать исполнительницу хита "Одиночество" со сцены. Артистка тогда заявила, что у музыкального критика, который "ничего особо не сделал в жизни сам", "что-то не так с головой".