ВСУ никогда не применяли дальнобойное оружие из США для ударов вглубь России. Различные виды вооружений использовались только на территории боевых действий, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава киевского режима подчеркнул важность того, что украинская армия никогда не использовала дальнобойное американское оружие по очень важным целям на территории России, передает "Интерфакс-Украина". ВСУ использовали разное вооружение, у которого есть неплохие дальнобойные характеристики – но только на территории боевых действий.

Зеленский ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Украинский лидер утверждал, что Киев готов к прекращению огня при условии достижения долговременного и справедливого мира.