Путин сделал заявление о переносе встречи с Трампом

В последнем разговоре с Дональдом Трампом саммит в Будапеште был предложен американской стороной. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Комментируя заявления главы Белого дома по саммиту в Венгрии, Путин отметил, что, скорее, речь идет о переносе встречи. Россия всегда поддерживала продолжение диалога, однако было бы ошибкой подойти к саммиту без подготовки, отметил глава государства.

Президент США ранее заявил, что пока не готов встречаться с Владимиром Путиным, однако не исключает такой возможности в будущем.