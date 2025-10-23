Путин заявил об "ошеломляющем" ответе в случае нанесения ударов Tomahawk по России

Президент России Владимир Путин назвал разговоры о передаче американских ракет Tomahawk Киеву попыткой эскалации. По словам российского лидера, ответ Москвы в случае нанесения ударов Tomahawk по территории нашей страны будет серьезным, "если не сказать ошеломляющим".

"Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

17 октября президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что потенциальное разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по территории России означало бы эскалацию. Глава Белого дома отметил, что "лучше закончить эту войну без Tomahawk".

Ранее газета Financial Times сообщала, что Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Украине.